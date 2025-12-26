TFF’den bahis soruşturması: Eski hakem Ali Palabıyık da listede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol kamuoyunda geniş yankı uyandıran bahis soruşturmasına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Federasyon, son 5 yıl içerisinde görev alan bazı hakemlerin futbolda bahis oynadığını tespit ettiklerini duyurdu.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

TFF’den yapılan açıklamada, bahis oynadığı belirlenen hakemler hakkında disiplin işlemlerinin başlatıldığı belirtildi. Federasyon yetkilileri, futbolun güvenilirliğini ve adil rekabet ilkesini zedeleyen bu tür eylemlere karşı sıfır tolerans politikası izlendiğini vurguladı.

İSİMLER KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

Açıklamada, bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin isimlerinin ve dosyaya ilişkin detayların TFF’nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu ifade edildi. Sürecin, ilgili disiplin talimatları doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi.

ALİ PALABIYIK DA PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Bahis soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde, eski hakem Ali Palabıyık’ın futbol müsabakalarına bahis oynadığının tespit edildiği bildirildi. Palabıyık, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF’nin soruşturma sürecine ilişkin yeni gelişmeleri ilerleyen günlerde paylaşması bekleniyor.