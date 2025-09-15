Ali Koç: 3 Temmuz alın terimizdir

Süper Lig’in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık galibiyetiyle sonlandı.
Maç sonrası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara sarı-lacivertlilerden tepki geldi.
"CAMİAMIZI HEDEF ALMAK ÜLKENİN BAĞIMSIZLIĞINA KASTEDENLERLE AYNI ÇİZGİDE BULUŞMAKTIR"
Kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır. Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz’da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz. 3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz’da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez."
"ŞİKE HÂLÂ DEVAM EDİYOR"
Genç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda oynanan karşılaşmaya tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor. Kaptanımızın dediği gibi…Şu formalarınızı giyin de rakibimiz kim bilelim…"