Ali Koç: 3 Temmuz alın terimizdir

Süper Lig’in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık galibiyetiyle sonlandı.

Maç sonrası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara sarı-lacivertlilerden tepki geldi.

"CAMİAMIZI HEDEF ALMAK ÜLKENİN BAĞIMSIZLIĞINA KASTEDENLERLE AYNI ÇİZGİDE BULUŞMAKTIR"

Kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır. Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz’da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz. 3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz’da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez."