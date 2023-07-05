Ali Koç: Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü kalmak istemiyor" diyerek oyuncunun takımdan ayrılacağını duyurdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ile ilgili soruya yanıt verdi.

"Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına bastı"

Sarı-lacivertli takım taraftarının Arda Güler'i bağrına bastığını söyleyen Ali Koç, şu açıklamayı yaptı:

Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına bastı. Deplasman gittiğimiz şehirlerde de ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu biliyoruz. Milyonlara süreci anlatmamız lazım. Onlar da bilmeyi hak ediyor. Süreç sonuçlanmadı. Süreç bittikten sonra bütün gelişmeleri, detaylı bir şekilde anlatma borcum var.

"Türk futbolunun gururudur"

Arda Güler'in Türk futbolunun gururu olduğunu söyleyen Başkan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın... Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın.

"Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor"

Başkan Ali Koç, Arda Güler'in gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacağını söyledi.

Net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak.

"30 milyon euroya gidiyor" iddiası

Öte yandan gazeteci Candaş Tolga Işık da Cenk Tosun'un rekorunun kırılacağını duyurdu.

Işık, attığı tweetle Arda'nın 30 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olacağını ifade etti.

Arda Güler, “Türkiye’den en yüksek rakama transfer olan oyuncu ben olmak istiyorum” diyerek Fenerbahçe’ye daha fazla ödeme yapılmasını istedi. Real Madrid az önce onayladı. Sıkın durun bonuslarla birlikte Arda Güler’in transferinden Fenerbahçe’ye ödenecek rakam 30 milyon euro."