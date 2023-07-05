Ali Koç'tan taraftara sitem: Penaltı atacak oyuncumuzu yuhaladılar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal'ın imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'in takımdan ayrılacağını duyuran Koç, konuşmasında taraftara da sitem etti.

Geçtiğimiz sezon futbol takımının yeteri kadar desteklenmediğini ima eden Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Fenerbahçe son üç sezonda açık ara lider! Şampiyon olamamamız sadece transfer, hoca değil! Bu takıma destek verin. Haksızlığa uğradığımızda, camianın en büyük savunucuları olun. Şükrü Saracoğlu eski günlerine dönsün. Şu anda hiç alışık olmadığımız bir tablo var. Geçen sene bir penaltı oldu. Serdar Dursun penaltı atacakken yuhalandı! Bu normal değil! Taraftarlar da aynaya baksın. Onlar da yeni bir sayfa açsın. İsmail Hoca liderliğinde takıma destek olsunlar.