İsmail Kartal: Tüm kupalara talibiz Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal iddialı sözler söyledi. Deneyimli hoca, "Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, başkan Ali Koç'un da katıldığı törenle sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan İsmail Kartal, iddialı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den çok güzel şekilde uğurlandım. Başkanımız 'Bir gün yollarımız kesişebilir' dedi. Yeniden beraberiz. Geride kalan bir sene boyunca neler yaptığımızı anlatayım. Ayrı olduğum süreçte ekip arkadaşlarım, Avrupa'da bazı takımları ve teknik direktörleri takip etti. Trendi takip ediyoruz, olaya hakimiz. Yurt içinde hiçbir maçı kaçırmadan izledik. 2-3 haftada bir arkadaşlarımızla değerlendirmeler yaptık.

"Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz"

9 yıl oldu, şampiyon olmak istiyoruz. Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak sezonu en güzel şekilde bitireceğiz. Ekibimle bu yola baş koydum. Taraftara çağrımdır, biz takım olarak ateşi yaktık sıra sizde. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz. Tüm kupalara talibiz.

"Allah'ın izniyle şampiyon olmak istiyoruz"

Transferin hemen gelmesini isteriz ama olmuyor. Başka kulüpler devreye giriyor. Şimdi bir de Araplar devreye girdi, kolay olmuyor. Fenerbahçe'ye yakışır oyuncuların transferini başkanımız ve yönetimimiz de istiyor. Birlikte çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Takımımıza en büyük katkıları verecek oyuncuların peşindeyiz. Kısa süre sonra Rusya'da bir turnuvaya katılacağız. Turnuvadan sonra aramızdan ayrılan ya da aramıza katılan oyuncular olabilir. Sezon sonunda Allah'ın izniyle şampiyon olmak istiyoruz.

"3 bölgeye de transfer yapacağız"

Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncular alacağız. 3 bölgeye de transfer yapacağız.

"Altay'a teklifler olabilir"

Altay Bayındır'a yurt dışından teklifler olabilir. Bu bir süreçtir. Bugünden yarına gerçekleşecek diye bir şey yok. Altay gitsin diye bir düşüncemiz yok. Başkanımızla birlikte bu süreci takip ediyoruz.

"Şampiyonluk bizim elimizden alındı"

2014-2015 sezonunda biz şampiyonluğu kaybetmedik, şampiyonluk bizim elimizden alındı. Otobüsümüz kurşunlandı. Bu yarım kalan işimizi bu sezon hep berabere kenetlenerek son vereceğiz ve şampiyon olacağız. Ben buna inanıyorum.

"Arda Güler'i dünyanın en büyük kulüpleri istiyor"

Arda Güler çok yetenekli ve gelişim içerisinde. Dünyanın en büyük kulüpleri kendisiyle ilgileniyor. Kendisini yurt dışından kulüpler istiyor. Kendisi ve kulübümüz için hayırlısı neyse o olsun diyebilirim. Bu konu başkanımız ve Arda'nın tasarrufundadır."