Fenerbahçe'den 5 yıldız açıklaması: Maçlara da bu logoyla çıkacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal'ın imza töreninde 5 yıldızlı logo ile maçlara çıkma konusunda açıklama yaptı.

İşte Ali Koç'un "5 yıldızlı forma ile çıkmakta kararlı mısınız?" sorusuna verdiği yanıtı:

Başvurumuz iki seneyi geçti. Türkiye'de iç yolları tükettikten sonra B planımız da var. Olumlu ve ya olumsuz bir harekete geçilmesini istiyoruz. Bir önceki TFF Başkanı 'Komisyon kuruyoruz' diyordu. Ancak hiçbir hamle yapmadı. Sayın Mehmet Büyükekşi de yapmadı. Anlayışla karşılıyoruz. Bir senede çok fazla söndürmesi gereken yangın vardı. Bu konuya el atamadılar, atamayacaklarını biliyorduk. Biz gerekli başvuruları yaptık. Olumlu veya olumsuz cevap alamadık. 'Fenerbahçe hakkını arıyor' diyerek bu konuya destek olmalısınız. 5 yıldız ile çıkacağız. Bu logomuz olarak tescilli. Bakalım neler olacak. Biz davamızda haklıyız.