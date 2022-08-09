Ali Koç: Belki de hayırlı bir sonuç oldu

Ali Koç: Belki de hayırlı bir sonuç oldu

Fenerbahçe kendi stadında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de ilk haftada Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu'nda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler 3-3 biten maçta, son dakikada bulduğu gol ile beraberliği koparmasını bildi.

"Belki de hayırlı bir sonuç oldu"

Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Panik yapacak hiçbir şey yok. Belki de hayırlı bir sonuç oldu." dedi.

Transfer hakkında da konuşan Koç, taraftarların beklediği yeni forvet için şunları söyledi:

"Panik yapmamalıyız"

"Hoca gelmeden 4-5 oyuncu istiyordu. Buraya geldikten sonra fikri değişti, fırsatlar çıktı. Bizim camiada orta yol yok. Yine eleştiri var. Hocamıza güveniyorum. Panik yapmamalıyız.

Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz. 10 Eylül'e kadar süremiz var. Bekleyeceğiz.





"Bu yumurta-tavuk meselesi"



İmza atmadan isim açıklamayız. Maxi Gomez diyorsunuz, bugüne kadar bize neler yakıştırıldı! Sadece bize de değil, diğer takımlara da! Kamuoyu transfer istiyor değil. Bu yumurta-tavuk meselesi. Bazı medya mensupları, menajerlerle iş yapıyor.

Yabancı sayımız, kurallar ne diyorsa o olacaktır. Çok doğru bir kural değişikliği oldu. Sayın Süleyman Hurma'nın fikriydi, doğru bir karardı. Bu yüzden de TFF olumlu baktı."