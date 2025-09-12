Ali Koç bizzat açıkladı: Fenerbahçe'ye orta saha transferinde kötü haber

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA Spor Masası'nın konuğu olan Başkan Koç, sarı-lacivertli taraftarların merakla beklediği orta saha transferine değindi.

Başkan Koç, katıldığı canlı yayında 8 numara transferinin yetişmeyeceğini açıkladı.

"ORTA SAHA TRANSFERİ YETİŞMEYECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Orta saha transferinin devre arasındaki transfer dönemine kaldığını da sözlerine ekleyen Koç, son olarak Real Madrid'in oyuncusu Dani Ceballos'a değindi.

Başkan Koç, Ceballos'un maliyetinin yüksekliği nedeniyle oyuncudan vazgeçtiklerini de söyledi.

Ali Koç'un konuyla ilgili ifadesi şu şekilde:

“8 numara için bir haftadır çalışıyoruz; çok genç, 22-23 yaşlarında müthiş potansiyel. Ama pazarlıkları istediğimiz noktaya getiremedik. Son dakikaya kadar her şey olabilir ama yetişmeyecek gibi görünüyor. Devre arasında 8 numara transferi kesin olacak. Ceballos'u istiyorduk. Seçim kazandıracak bir transfer, Real Madrid’den oyuncu getiriyorsunuz. Ama maliyetinden dolayı tercih etmedik. 4 senede 47 milyon euro maliyeti var.”