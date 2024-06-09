Ali Koç: Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor Fenerbahçe'de yapılan seçimde Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç, "Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor" ifadelerini kullanarak sarı-lacivertli taraftara mesaj verdi.

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Fenerbahçe'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda saat 10:00'da başlayan genel kurulda oy verme işlemi 17:00'de sona erdi.

46 bin 410 üyenin 27 binden fazlası, stadyumda kurulan 47 sandıkta oyunu kullandı.

Ali Koç 3. kez Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanı seçildi.

Koç, seçimin sonuçlarının kendisine ulaşmasının ardından Aziz Yıldırım'ın stadyumdaki locasına giderek tebrik etti.

Ardından iki başkan adayı birlikte kürsüye gelerek sarı-lacivertli camiaya seslendi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından başkan Ali Koç, tribünleri dolduran Fenerbahçe taraftarına açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe büyüklüğünü kongrede de gösterdik"

Koç sözlerine şöyle başladı:

Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldiği zaman coşkulu, yeri geldiği zaman gergin bir kongreyi daha tamamladık. 28 bin kongre üyemiz oy kullandı. Bu Fenerbahçe demokrasisi adına büyük bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Fenerbahçe büyüklüğünü kongrede de gösterdik.

"Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor"

Aziz Yıldırım'a teşekkür eden Koç, şunları dedi.

Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor.

"Fenerbahçe adını duyunca rakiplerimiz irkilecek"

Ali Koç, kimsenin Fenerbahçe'den büyük olmadığını söyledi.

Başarılara doyacağımız, dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, hayran sayımızın artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarı elde edeceğimiz dönem inşallah başlamaktadır. Fenerbahçe adını duyunca rakiplerimiz irkilecek. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Bütün dünyaya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Herkes bu çorbada tuzu olsun. Dostluk dizelerini artık sıkı sıkıya kenetleneceğiz.

"Riva'da bu akşam sonuçlardan memnun olmayan biri vardır"

Koç, açıklamalarında TFF'ye göndermede de bulunarak şu sözleri sarf etti:

Artık Fenerbahçe'nin hocasını, oyuncusunu sosyal medyada çerez etmeyelim! Enerjimizi yıkmak istediğimiz sistem için harcayalım. Riva'da bu akşam sonuçlardan memnun olmayan biri vardır.

"Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe"

Ali Koç, sözlerini şu şekilde bitirdi: