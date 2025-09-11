Ali Koç, konuşma yaparken düştü

Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala, başkan adayları da Fenerbahçe dernekleriyle buluşmaya başladı.

Buluşmalar kapsamında adaylar, vaatlerini sunarak oy desteği istedi.

Mevcut başkan Ali Koç, son olarak seçim programı kapsamında 1907 Fenerbahçe Derneği üyeleriyle buluştu.

YERE DÜŞTÜ

Koç, burada ezeli rakibi Galatasaray'ı eleştirdiği sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Talihsiz kaza sonrası hemen ayağa kalkan Koç, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kulübü, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın hangi tarihte yapılacağını açıklamıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denilmişti:

Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30’da Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi Kapı No:3A ve No:5, Kadıköy/İstanbul adreslerinde yer alan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır. Genel Kurul’a katılma hakkı olan üye tam sayısı 49.268’dir. Genel Kurul’a katılacak üyelerimiz; giriş kartlarını, soyadlarına isabet eden müracaat masalarına başvurarak, kimlik kartları ile birlikte listelerdeki isimleri karşısına imza attıktan sonra teslim alabilecektir. Tüzüğümüzün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri için adaylık başvuruları 06 Eylül 2025, saat 18.00’e dek yapılabilecektir.