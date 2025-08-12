Ali Koç: Nefes alsak saldırıyorlar

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanşında Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile yönetim kurulu üyeleri Hakan Safi ve Ahmet Ketenci, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde antrenmanı saha kenarından takip etti.

Bodrum'da yatında tatil yapan ve İstanbul'a geri dönen Ali Koç'un idmanda söylediği sözler ise gündem oldu.

"NEFES ALSAK SALDIRIYORLAR"

Beyaz Futbol'un videosuna göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Bodrum'da yatında görüntülenmesine, "Geziyorum tozuyorum yazın ya, nefes alsak saldırıyorlar." diye yanıt verdi.

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşık 15 milyon dolarlık yatıyla Bodrum Türkbükü’nde tatil yaparken görüntülenmişti.

Taraftarların sabırsızlıkla yeni transfer haberlerini izlediği bir zamanda kulüp başkanı Ali Koç’un Bodrum’da tatil yapması sosyal ağlarda büyük tartışmalara neden olmuştu.