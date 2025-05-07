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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da önemli açıklamalara imza attı.

Gündeme dair konuşan Koç, Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen hakkında da görüşlerini paylaştı.

Koç, sezon başında Osimhen'in kendilerine teklif edilmediğini söyledi.

"OSIMHEN BİZE TEKLİF EDİLMEDİ"

"Victor Osimhen gibi golcü alacak mısınız? Sezon başı size önerildi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Biri tuzak, biri samimi soru! Osimhen, özel bir oyuncu ve Türkiye üstü bir oyuncu. Hiçbir zaman bize teklif edilmedi. O gün New York'tan Londra'ya indim sabaha karşı. Yoruldum, uyumuşum ve küfürlü mesajlar yağıyor bana. Osimhen, Suudi Arabistan'a gidiyordu. Son dakika Napoli Başkanı fiyat arttırdı ve rakam büyük değildi. Suudiler vazgeçti, Avrupa kapanmıştı ve sadece Türkiye vardı. Galatasaray'a nasip oldu.

"40 YILIN BAŞINDA GELİR"

Osimhen'e övgülerde bulunan Koç, şu açıklamayı yaptı:

Forvetlerimiz az gol atmadı ama forvete ihtiyacımız var. Victor Osimhen başka bir kategori ve o da 40 yılın başında gelir.

"HARCAMA LİMİTİNDE YER KALMAZ"

Ali Koç, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Victor Osimhen için kalacak mı diye konuşuluyor. Anlaşma kurallara göre yapılırsa, harcama limitine yer kalmaz! Bir oyuncuyla biter!

"ŞANS, GALATASARAY'A ÇIKTI"

Galatasaray'ın şanslı olduğunu belirten Koç, şunları dedi: