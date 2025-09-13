Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan şampiyonluk sözleri: Tek suçum...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör Domenico Tedesco için düzenlenen imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Koç, birçok konuya değinirken bu sezon şampiyon olacaklarını söyledi.

Başkan Koç, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaları vurguladı.

"TEK SUÇUM ŞAMPİYON OLAMAMAK"

Başkanlık seçimini kazanacaklarına inandıklarını belirten Koç, tek suçlarının futbolda şampiyon olamamak olduğunu söyledi.

Başkan Koç, "Seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Tek suçumuz futbolda şampiyon olamamak. Suçsa suçumuz bu. Bu kulübü Avrupa'da iflasa en yakın durumda aldık ve 7 senede finansal açıdan bambaşka bir yere getirdik. Tek başarısızlığımız futbolda şampiyonluk yaşayamamak. Onun da sebepleri sadece yönetim, transferler değil." ifadelerini kullandı.

Seçim sürecine de değinen Koç, başkan adaylarıyla yapılacak olası bir canlı yayına hazır olduğunu belirtti.

BAŞKAN ADAYLARIYLA CANLI YAYINA AÇIK KAPI

Başkan Koç, "İki başkan adayından canlı yayın teklifi gelirse ben kabul ederim." dedi.

Ali Koç'un diğer açıklamaları şöyle:

Bu kulübü Avrupa’da iflasa en yakın durumda aldık ve 7 senede finansal açıdan bambaşka yere getirdik. Tek başarısızlığımız futbolda şampiyonluk yaşayamamak. Onun da sebepleri sadece yönetim veya transferler değil. Bu sene futbolda şampiyon olacağız. İki başkan adayından canlı yayın teklifi gelirse ben kabul ederim.

"KEREM'E VERİLEN BAZI SÖZLER TUTULMAMIŞ"

Kerem Aktürkoğlu transferine de değinen Koç; "Bir sürü kişisel sebepten ötürü Portekiz'den ayrılmak istiyordu. İki maçta da oynadı, Tanrı'nın tesadüfü bir gol attı. Benfica bu konuda ayak sürttü, direndi, hatta bir maçtan sonra bir iki gün Portekiz'de kaldık, uçağa döndüğümüzde iki taraf da masadan kalkmıştı, transfer olmayacaktı. Ancak sonrasında Kerem'e verilen bazı sözler tutulmamış, biz uçaktayken tekrar masaya oturdu." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A UĞURCAN GÖNDERMESİ

Galatasaray'ın Uğurcan Çakır transferine de göndermede bulunan Ali Koç, "Rakibimiz, başka bir kaleciyi Donnarumma’dan daha pahalıya aldı. Donnarumma bu ya! Ama bunu kendi medya mensuplarına çok güzel yutturuyorlar. Hiçbir eleştiri olmuyor. Ben aynı kaleciye versem 33+3 milyon euro başıma neler gelirdi acaba. Herhalde karşınıza çıkamazdım." diye konuştu.

"TÜPRAŞ STADI'NDA FENERBAHÇE'Yİ GÖREBİLİRSİNİZ"

"Bu camiaya şampiyonluk borcumuz var, bunu bu sene ödeyeceğiz. Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe'yi görebilirsiniz. Jose Mourinho ile yolları ayırdıktan sonra kurduğumuz kadronun DNA'sına ve taraftarın coşkulu futbol beklentisine uygun bir teknik adam seçmemiz gerekiyordu. Ortak akılla Domenico Tedesco'yu takımın başına geçirdik."

"ORTAK AKILLA TEDESCO'YU GÖREVE GETİRDİK"

"Bu sene mali gücümüzün artmasıyla birlikte transferde çıtayı yükselttik. Bize göre geçen sezonki ve bu seneki kadrolar oynadığı futbolun çok üzerinde oynama potansiyeline sahip. Taraftarımızın coşkulu futbol beklentisine uygun bir isim seçmemiz gerekiyordu. Ortak futbol aklı neticesinde Tedesco'yu göreve getirdik. Biz seçim odaklı düşünmüyoruz."

"DEVİN ÖZEK'İN ÇOK EMEĞİ VAR"

"Genç ama yetenekli sportif direktörümüz Devin Özek'in çok emeği var. Gençleşmemiz gerektiğini ve zekaya ihtiyaç duyduğumuzu, daha golcü oyuncular ve birçok mevkide oynayacak oyuncuların arttırılması gerektiğini söyledi. Lider oyuncular almamızı, hızlı oyuncular almamızı, şampiyonluk yaşamış oyuncuların daha fazla olması gerektiğini söyledi. Nokta atışı işler yaptık."

"TEDESCO'YA ÇOK SAYIDA TEKLİF GELDİ"

"Tedesco'ya Bundesliga, Premier Lig ve La Liga'dan teklifler geldi. Fenerbahçe'yi şampiyon yapma motivasyonu onu çok etkiledi. Kendisine teşekkür ederim. Bu sezonu şampiyon tamamlayacağımıza inanıyoruz.

"HOCAMIZIN ARKASINDA 30 MİLYONLUK FENERBAHÇE AİLESİ VAR"