Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında karşılıklı atışma

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı gerçekleştiriliyor.

Sadettin Saran’ın ilk kez başkan sıfatıyla yer aldığı toplantıda eski başkan Ali Koç söz alarak kürsüye çıktı.

Yeni yönetime destek olacaklarının vurgusunu yapan Koç, Aziz Yıldırım'a yönelik eleştirilerde bulundu.

KOÇ'TAN YILDIRIM'A GÖNDERME: YAŞAMADIĞIMIZ, GÖRMEDİĞİMİZ DESTEĞİ VERECEĞİZ

Koç, tartışılan tüzük maddeleri ve hisse satışı üzerinden yapılan eleştirilerin yalnızca kendi döneminde olduğunu söyledi.

Koç ayrıca kendisinden önceki yönetime göndermede bulunarak, "Biz şampiyon yapamadık, bizden sonra gelen de yapamasın gibi bir düşüncede olmayacağımızın teminatını vermek istiyorum. Bu mentalitede olan Fenerbahçeliler kim olursa olsun, Fenerbahçelilikleri sorgulansın! Biz köstek değil, destek olacağız. Günün sonunda yönetimler değil, Fenerbahçe kazanır. Yaşamadığımız, görmediğimiz desteği Sadettin Saran ve ekibine vereceğiz." dedi.

Ali Koç'un sözleri şu şekilde:

"Başkanlık değişimi yaşadık, bir taraftar olarak ilk defa karşınıza çıkıyorum. Seçim sonuçları hayırlı ve uğurlu olsun. Bir demokrasi şöleni yaşadık. Sonuçlar birbirine yakın olsa bile diğer camialara örnek olacak seçim yaptık. Emeği geçen herkese teşekkürler.



Devir teslimi yakışır şekilde yaptık. Sadettin Saran ve ekibi de yakışır şekilde devir teslimi aldı. Başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarıyla, açık ve şeffaf şekilde görüştük ve bili paylaştık. Bu çok önemli.



Sadettin Saran ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Bizim görevimiz yeni başkana ve yönetime destek olmak."

"HESAP BİZİM ÜZERİMİZEYDİ"

"Seçim günü yönetime izin verilmesi gereken maddelerin ısrarla önemli olduğunu söyledik. Kulübün faaliyetlerin kitleneceğini söyledik. O günün atmosferiyle bunlar geçmedi. Onaylanmazsa neler olacağını Murat Bey anlattı. Hesap bizim kazanmamız üzerindeydi ve kazanmamız halinde bizi kitlemekti. Bunun ne kadar zararlı olduğunu gördük. Yedi kez onaylandı, sekizinci de reddedildi. Süreç gereksiz yere uzadı. Bunun için lobi yapmak, insanların kafasını karıştırmak Fenerbahçe'ye kötülük yapmaktır."

"YAYGARAYI KOPARTANLAR HERKESİN MALUMU"

"Murat Bey hisse satmama gibi düşüncelerinin olduğunu söyledi. Bizim de böyle bir amacımız olmayacaktı. Sermaye artışı için de bu izinler önemli. 4.8'lik hisse konusu var, sanki ben almışım gibi ve sanki gizli gibi... Citibank ile bu anlaşma yapıldı. Altında art niyet aranmasının amacı nedir? Geçmişte çok daha büyük oranda hisse satıldı ama yaprak kımıldamadı! Banka borçları ve futbolcu maaşları, diğer ihtiyaçlar için bu para kullanıldı. 4.8'i satınca yaygara kopartıldı, bu yaygarayı kopartanlar herkesin malumu..."

YAŞAMADIĞIMIZ, GÖRMEDİĞİMİZ DESTEĞİ SARAN'IN EKİBİNE VERECEĞİZ"

"Yeni yönetimin önünü açmalı ve hep birlikte hareket etmeliyiz. Enerjiyi borç yapılanmasına değil, şampiyonluğa harcayalım. İnşallah Sadettin Başkan önderliğinde şampiyonluk yaşayalım! Biz şampiyon yapamadık, bizden sonra gelen de yapamasın gibi bir düşüncede olmayacağımızın teminatını vermek istiyorum. Bu mentalitede olan Fenerbahçeliler kim olursa olsun, Fenerbahçelilikleri sorgulansın! Biz köstek değil, destek olacağız. Günün sonunda yönetimler değil, Fenerbahçe kazanır. Yaşamadığımız, görmediğimiz desteği Sadettin Saran ve ekibine vereceğiz. Allah yollarını açık etsin, şansları bol olsun. Başarılı olmaları için etraflarında kenetlenmeliyiz. Bu yıkıcı siyaseti bırakalım! Fenerbahçe'nin bindiği dalı kesmeyelim!"

"İÇİNDE KALAN AZİZ YILDIRIM'I DIŞA VURUYORSUN"

Koç'un ardından söz alan Aziz Yıldırım da açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Ali Koç'a cevap vererek başlayan Aziz Yıldırım, 'Fenerbahçe kötü olsun' gibi bir ifade kullanmadığını söyledi.

Yıldırım, "Fenerbahçe kötü olsun' dediysem şerefsizim! Bunu bize ima edenler de şerefsizdir!" dedi.

Söylediklerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğine de vurgu yapan Yıldırım, daha sonra tartışılan maddeler ve kulübün finansal yapısına değindi.

İşte Yıldırım'ın sözleri...

"Ali Bey konuşuştu, çok iyi konuştun Ali! Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışa vuruyorsun, yapma! 'Fenerbahçe kötü olsun' dediysem şerefsizim! Bunu bize ima edenler de şerefsizdir! Hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik, pencere yoktu hapiste! Hiç şikayetçi olmadım! Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Çocuklar ağlamasın diye aday oldum. Çocuklar ağlıyor, benim kızım ağlıyor! Ayıp! Bizim söylediklerimizi yanlış anlamayın!"

"KULÜBÜN MALLARINI NEDEN SATIYORSUNUZ?"

Fenerbahçe'nin kötülüğünü ben ister miyim? Bugün konuştuğunuz 'Satalım' dediğiniz her şeyi biz aldık. Her şeyi anlatacağım!



Bu maddeleri reddedeceğimi söyledim, kimseye çağrı yapmadım. Murat Bey burada masal anlattı. Kulübün mallarını neden satıyorsunuz? Hepsinizi biz aldık. Bazılarını kulüp parasıyla, bazılarını cebimizdeki para ile aldık.

"BİZ FENERBAHÇE'NİN DÜŞMANI DEĞİLİZ, KENDİSİYİZ"

Sadettin Saran Bey ve ekibinden bizim ne kadar borç bıraktığımızı tespit edip açıklamalarını istiyorum. Burası 100 yıllık kulüp, neler gelmiş başına. Tarihi okuyun. Bu kulüp her zaman dimdik ayakta kaldı, en son da 3 Temmuz'da. Sadece Fenerbahçe'ye değil, Türkiye'ye yapılan operasyonun devamıdır. 3 Temmuz'u anlayın... Arkasından 4-5 sene sonra devleti ortadan kaldırma operasyonunun içinde olduğu süreçtir. İşimize geldiğinde 3 Temmuz diye konuşmayalım. İşi başka noktalara çekmeyelim. Tahir Kıran ile yemek yemişim, 3 Temmuz'a ihanet etmişim, yok ya! Yönetimlerde FETÖ'cüler var, söylemiyorsunuz? Üç ay sonra çok değişik konuşma yapacağım, yeter! Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil, kendisiyiz.

"YAPTIĞINIZ ANLAŞMALARI GELİN ANLATIN"

Ülker ile ne anlaşması yaptınız, gelin açıklayın. Hiçbir şey bilmiyoruz, onay istiyorsunuz. Emlak Konut ile ne anlaşması yaptınız? Oradan kaç para gelecek. İki arsa 150 milyon euro değerinde 70 milyon euro gelecek herhalde, bu parayı ne yapacaksınız? Bunları anlatın. Faiz ödüyoruz, rakamları açıklayın. 'Burayı satıp, Bankalar Birliği'ni ödeyeceğiz' deyin. Faiz ödeyeceksiniz, banka müdürü söylüyor. Satın 70 milyon euroya bankayı kapatın. Sonra Ülker arazisine yavaş yavaş bir şeyler yapılır. Böyle anlatırsanız hemen el kaldırırım. Sen bunları benim yanımda öğrendin yani. Yoksa ben neden karşı olayım. Gelin anlatın.

"200 MİLYON DOLARIN ÜSTÜNDE ARSA GELİRİ VAR"

Ben yetki aldım ama Fenerbahçe'nin malını satmadım, arsa aldım! 200 milyon doların üstünde arsa geliri var. Siz de arsa alın, kulübe bırakalım.

"FENERBAHÇE'NİN BUNLARIN SATIŞINA İHTİYACI MI VARDI?"