Ali Koç'a hakaret eden şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk etti.

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, 41'inci dakikada geriye düştüğü maçta; 44'üncü dakikada Archie Brown, 45+2'nci dakikada Jhon Duran, 55'inci dakikada Fred, 83'üncü dakikada Youssef En Nesyri ve 90+6'ncı dakikada Anderson Talisca'nın attığı gollerle rakibini 5-2 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek.

GÖZALTINA ALINDI

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda dün oynan maçta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelinin, maçın oynandığı esnada bir anlık sinirle eylemi gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli M.Y., savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARAKOLA GİDİP İMZA VERECEK

Adli kontrol tedbiri olarak, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şüphelinin, bir yıl boyunca Fenerbahçe müsabakalarının oynandığı esnada karakola gidip imza atarak seyirden men tedbiri uygulanmasına karar verildi.