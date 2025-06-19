Ali Koç'tan imza süreciyle ilgili açıklama

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi forma sponsorluk töreni düzenledi.

Başkan Ali Koç düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

"Adidas'ı heyecanlandıracak yıldız transferi olacak mı?" sorusuna yanıt veren Ali Koç, "Transferi, planlamamızı her şeyi konuşacak zaman gelecek. Burası forma sponsorluk anlaşması için imza töreni. Forma sattıran iki şey var, yıldız transferi ve sahadaki sonuçlar." yanıtını verdi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR: YAKINDA BİZ DE KONUŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ

Muhalefetin topladığı imzalar hakkında konuşan Ali Koç, "Transfer çalışmaları ve yapılanma sürüyor. Yakında biz de konuşmaya başlayacağız. Haftalardır imza süreci gündemi meşgul ediyor. İmza demokratik bir hak ama gelecekte yaratabileceği sakıncalar açısından uygun olmadığını söyledik. Biz kulübün geleceği için çok önemli konulara odaklanıyoruz. Bir sürü insan 'Konuşun ve bitsin' diyor. Konuşacağız, bizim de zamanımız gelecek.

"İMZA YETERLİ SAYIYA ULAŞTI DİYENLER KULÜBE ULAŞMADA AYNI HEYECANI YAŞAMIYOR"

İmza için yeterli sayıya ulaştığını söyleyenler, bu imzaların kulübe ulaşmasında aynı heyecanı yaşamamaktadırlar. Niye bu imzalar hâlâ kulübe getirilmedi? Bu imzaları yapan arkadaşlar birinci günden bunu excel formatına taşımayı akıl edemediler mi? Bize de soruyorlar ama ciddi medya mensuplarının bunu irdelemesini talep ediyorum." sözlerini sarf etti.