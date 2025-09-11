Ali Koç'tan şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe'de başkan ve başkan adayı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Koç, birçok konu hakkında açıklamalarda bulunurken, transfer hakkında da konuştu.

Ali Koç, seçilmeleri halinde şampiyonluk borcunu ödeyeceğini belirtti.

"BENİM İÇİN AİLE"

Koç, sözlerine şöyle başladı:

Fenerbahçe benim için aile. Kayıtsız, şartsız, saf bir sevgiyle kucakladığım, peşini bırakmadığım, şartlar ne olursa olsun hep kalbimin en güzel yerinde duran bir değer.

"KAYITSIZ ŞARTSIZ..."

Ali Koç, açıklamalarını şöyle devam etti:

Kayıtsız şartsız ne olursa olsun sevdamızın peşindeyiz. Bize çocukluğumuzda şartlar ne olursa olsun sevdamızın peşinden gitmeyi öğrettiler. Pazara kadar değil mezara kadar bizde…

"DESTEK VERMELİYİZ"

Takıma destek verilmesi gerektiğini söyleyen Koç, şöyle konuştu:

Tarihimizin en kuvvetli kadrosunu kurduğumuz bu sezonda takımımıza ihtiyacı olan desteği vermeliyiz. Feyenoord maçında olduğu gibi deplasman seyircimizin performansını iç sahada da verebilirsek en çok yine biz taraftarlar mutlu oluruz.

"KALİTEMİZİ ARTIRDIK"

Kaliteyi artırdıklarını belirten Koç, şu açıklamayı yaptı:

Kadro kalitemizi 125 milyon eurolardan 315 milyon eurolara çıkardık. Kameni’lerden Ederson’lara geldik. Kalitemizi artırdık.

MALİ BAĞIMSIZLIK

Mali bağımsızlık hakkında konuşan Koç, şu sözleri sarf etti:

Mali bağımsızlığımıza ramak kaldı. Eli kulağında. Bunları gerçekleştirecek projeler onaylandı. Dolayısıyla ben de muhalefetin yerinde olsam ekonomisi düzelmiş bu Fenerbahçe’ye aday olmak isterdim!

"DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Camiadaki birlik ile ilgili olarak Koç, şunları dedi:

Camiada değiştirmemiz gereken en büyük şey birlik beraberliğimiz. 3 Temmuz sürecindeki mücadele ruhuna geri dönmeliyiz.

TRANSFER

Transfer hakkında konuşan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen. Genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız.

"ŞAMPİYONLUK BORCUNU ÖDEYECEĞİZ"

Ali Koç, şampiyonluk borcunu ödeyeceğini söyledi.

Bizim bu camiaya en büyük borcumuz Bankalar Birliği de değil, şampiyonluk borcu. Bu borcu ödeyeceğiz. Camiamız o yüzden bir karar verecek. 7 yıldır ekilen tohumların meyvelerini mi toplayacağız? Yeni bir maceraya mı atılacağız?

"FENERBAHÇE'DEN GÜÇLÜ KİMSE YOK"

Ali Koç ayrıca, şöyle konuştu:

Güzel ülkemizde bir ve bütün olmuş Fenerbahçe’den güçlü kimse yoktur. Bizi durdurabilecek kimse yoktur.

JOSE MOURINHO İTİRAFI

Yolların ayrıldığı Jose Mourinho hakkında Koç, şunları dedi:

Sezona başlarken hocamıza oyun stiliyle ilgili birçok beklentimiz olduğunu anlattık. Camiamızın beklentisini, Fenerbahçe DNA'sının gerekliliklerini anlattık. Her şeyi karşılıklı değerlendirdik. Hakkını da teslim etmek gerekiyor geldiği günden bu yana ağır bir şekilde çalıştı. Ancak istediğimiz gibi sonuç olmadı. Tüm emekleri için teşekkürler. Bu sezon başladığında maçlarda benzer görüntüler olduğunu gördük. Dolayısıyla bu oyunla tünelin ucunda ışık göremediğimiz için yollarımızı ayırdık.

DOMENICO TEDESCO

Yeni teknik direktörleri Domenico Tedesco hakkında Ali Koç, şu sözleri sarf etti: