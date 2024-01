İHA

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

İBB Adayı Kurum’u Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet karşıladı.

Murat Kurum, kulübün yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Başkan Koç tarafından Kurum’a özel tasarlanan forma hediye edildi. Ziyaret sonrasında ise Murat Kurum basın açıklamasında bulundu.

"İstanbul tüm Türkiye’nin lokomotif şehridir"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Murat Kurum, şu şekilde konuştu:

"Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul CUP Turnuvası düzenleyeceğiz"

İstanbul CUP Turnuvası düzenleneceğini müjdeleyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki sezondan itibaren İstanbul 31 Mart akşamı ile birlikte sporun kardeşliğin merkezi olacak dedik. Bu kardeşlik hukukunu tüm kulüplerimizle birlikte tüm mahallelerimize yayacak anlayışla çalışacağımızı her yerde ifade etmeye çalışıyoruz. Her yıl İstanbul’da daha önce Türkiye Spor Yazarları diye bildiğimiz bir kupamız var. Sezon öncesinde tüm kulüplerimiz burada hazırlık yapar. Burada da biz her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul CUP Turnuvası düzenleyeceğiz. Büyük kulüplerimiz burada sezona hazırlıklar noktasında maçlar yapacaklar. Bu turnuvada tüm İstanbullularla birlikte gelecek sezonlara hazırlık yapacağız. Gençlerimize bu manada motivasyon vermiş olacağız. Bu da bu müjdeyi de buradan tüm İstanbullu kardeşlerimizle birlikte paylaşmak istiyorum. Biz tüm mahallelerimizde sporu yaygınlaştıracağız. Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasına imkan sağlayacağız.