Ali Koç'tan Uğurcan Çakır açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir organizasyonda önemli açıklamalarıyla dikkat çekti.

Ali Koç, tesisleşme ile ilgili projelere açıklık getirirken şampiyonluğa yönelik taraftarlara çağrıda bulundu.

"EMLAK KONUT İLE İŞ BİRLİĞİNE GİTTİK"

Koç, sözlerine şöyle başladı:

Emlak Konut ile iş birliğine gittik. Araziyi satmaktansa beraber geliştirelim, borcumuzu kapatalım, kulübümüze gelir kalsın. Bir diğeri ise 50-60 milyon euro beklediğimiz Kenan Evren Projesi. Tesisleşmelerimizin bir kısmı sportif, bir kısmı ise finansal.

"NEREDEN NEREYE GELDİĞİMİZ ORTADA"

Ali Koç, açıklamalarına şöyle devam etti:

Finansal açıdan nereden nereye geldiğimiz ortada. Tesisleşme hamlemizi yapıyoruz. Bu sene bu mücadelenin şampiyonluk ile taçlandırılması gerekiyor. Yeni macera mı? Hatalarından tecrübeler kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?

"YAPTIKLARIMIZ KÜÇÜMSENİYOR"

Yaptıklarının küçümsendiğini söyleyen Koç, şunları dedi:

Yaptıklarımız küçümseniyor. Futbolda başarı olsaydı her şey daha farklı algılanacaktı. Bunları yaparken gelirlerimizin yarısı bankalar birliğine gidiyor. 2018’de 44 milyon euro TV gelirimiz varken, şimdi 14’lere düştü. Faizler yüzde 10-yüzde 12’lerden nerelere geldi. Enflasyon ortada. Sportoto gelirleri iyice düştü.

"ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIDIK"

Yatırımlar hakkında konuşan Koç, şu sözleri sarf etti:

Sayın Aziz Yıldırım’ın başlattığı Dünyanın En Büyük Spor Kulübü vizyonunu geliştirdik, büyüttük, çok daha ileriye taşıdık. Başarılar kazandık. Buse Naz'lar ve saire… Gençlere ilham kaynağı olabiliyor ise bizim yaptığımız bu yatırımlar sayesinde.

"BİZ YAPSAYDIK DEMEDİKLERİNİ BIRAKMAZLARDI"

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği Uğurcan Çakır hakkında konuşan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: