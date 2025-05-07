Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı yayında açıklamalarda bulundu.

Koç, programda 'yapı' vurgusu yaparken Fenerbahçe'nin yıllardır şampiyon olamaması hakkında konuştu.

Koç, "Yapı ile mücadelemizin daha başındayız." ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERE BU SORULMALI"

Hakemler hakkında konuşan Koç, şunları dedi:

Federasyon gitti, ne oldu? Hakemler yavaş yavaş gençleşmeye başladı. Geçiş sıkıntıları oluyor tabii ki, hatalar gayet normal. Benim korkum, bu şeyi temizlemezsek bu genç hakemlere de sirayet edecek. 2-3 aydır hakemlerle ilgili niyet sorgulamaya başladım. Haklı olabilirim, haksız olabilirim. Topyekün hakemlik müessesesi kendini baştan aşağı yeniden dizayn etmelidir. Hakemlere, ayak basar basmaz 'Hangi takımlısın?' diye sorulmalı. Çok basit bir şey. Federasyon bana göre bir hata yaptı. Yabancı VAR geldi, temizlik başladı, sonra derbiye yabancı orta hakem geldi. Kamuoyu sahiplendi. Sonra 180 derece başkan karar değiştirdi, ben bunu anlamıyorum.