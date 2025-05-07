Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı yayında açıklamalarda bulundu.
Koç, programda 'yapı' vurgusu yaparken Fenerbahçe'nin yıllardır şampiyon olamaması hakkında konuştu.
Koç, "Yapı ile mücadelemizin daha başındayız." ifadelerini kullandı.
"HAKEMLERE BU SORULMALI"
Hakemler hakkında konuşan Koç, şunları dedi:
Federasyon gitti, ne oldu? Hakemler yavaş yavaş gençleşmeye başladı. Geçiş sıkıntıları oluyor tabii ki, hatalar gayet normal. Benim korkum, bu şeyi temizlemezsek bu genç hakemlere de sirayet edecek. 2-3 aydır hakemlerle ilgili niyet sorgulamaya başladım. Haklı olabilirim, haksız olabilirim. Topyekün hakemlik müessesesi kendini baştan aşağı yeniden dizayn etmelidir. Hakemlere, ayak basar basmaz 'Hangi takımlısın?' diye sorulmalı. Çok basit bir şey. Federasyon bana göre bir hata yaptı. Yabancı VAR geldi, temizlik başladı, sonra derbiye yabancı orta hakem geldi. Kamuoyu sahiplendi. Sonra 180 derece başkan karar değiştirdi, ben bunu anlamıyorum.
"BİZ ELİMİZLE VERDİK"
Şampiyonluğu elleriyle verdiklerini belirten Koç, şu açıklamayı yaptı:
Hakemlerden dolayı şampiyonluk kaybettik demiyorum ama Galatasaray - Beşiktaş maçını hatırlayın, 8 kart verilmedi! Ancak son dönemdeki hatalarımızdan dolayı biz elimizle verdik. İlk yarı o işler olmasa, kafa kafaya gidiyorduk. Hakkını verelim, son dönemde de Galatasaray vitesi arttırdı ama düşük viteste yardımlar oldu.
"TEK VÜCUT OLMALIYIZ"
Fenerbahçe'nin yıllardır şampiyon olamaması hakkında Koç, şu sözleri sarf etti:
Fenerbahçe'nin 11 yıldır şampiyon olmamasının futbolun olağan akışıyla hiçbir alakası yoktur. Aziz Başkan döneminde de şampiyonluklarımız çalındı. Biz camia olarak bir silkelenip, omuz omuza verip yek vücut olup tek ve bütün bir şekilde bu mücadeleyi vermemiz lazım. Biz vereceğimiz ama camiamız yanımızda olursa çok daha kuvvetli veririz bu mücadeleyi.
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