Ali Koç'tan yeni sezon kararları

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe ile dünyaca ünlü futbolcuların adı anılıyor.

Sarı-lacivertlilerin transfere böyle yüklü bir bütçe ayırmasının nedeni olarak Başkan Ali Koç'un gemileri yakması gösterildi.

Bir yandan transfer çalışmaları sürerken diğer yandan eylül ayında seçimli kongreye gidecek olan Fenerbahçe'de, Ali Koç yeni sezon için bazı kararlar aldı.

DEPLASMAN TOTEMİNDEN VAZGEÇTİ

Kadıköy'deki şampiyonluk baskısı nedeniyle her konuyla kendisi ilgilenen Koç, deplasman toteminden vazgeçti.

Tüm maçlara gidecek olan Koç, müsabakaların ardından konuşma da yapacak.

DÜMENİN BAŞINA KENDİSİ GEÇECEK

Öte yandan Başkan Koç, Beşiktaş ile oynanan basketbol final serisinde zaten bunun ilk adımını attı.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçta takımı yalnız bırakmadı.

Bu durumun futbolda da devam edeceği öğrenildi.