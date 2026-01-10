Ali Koç'un oğlundan Mert Hakan Yandaş formalı görüntü

- Süper Kupa finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı tribünlerinde hareketlilik başladı.
- Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Mert Hakan Yandaş formasıyla maçı izlemeye geldi.
- Bu görüntü sosyal medyada dikkat çekti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda tribünler dolmaya başladı.
Derbi atmosferi giderek yükselirken, tribünlerden gelen bazı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
MERT HAKAN YANDAŞ'IN FORMASIYLA GELDİ
Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Süper Kupa finalini izlemek için stada gelen isimler arasında yer aldı.
Kerim Rahmi Koç'un, karşılaşma öncesinde Mert Hakan Yandaş formasıyla tribünde bulunması dikkat çekti.
İşte o kare...