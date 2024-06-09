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Ali Koç'un yönetim listesi!

Ali Koç'un yönetim listesi! Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ile yarışan ve rakibini 2018 yılının ardından bir kez daha yenen Ali Koç'un yeni yönetimi göreve başlayacak.