Allan Saint Maximin: İşimizi iyi bir şekilde yapamadık

Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak 2 puan bıraktı.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Allan Saint Maximin, berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

"İŞİMİZİ İYİ BİR ŞEKİLDE YAPAMADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Maximin şunları söyledi:

"Açıkçası ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu röportajı yapmak istemiyorum ama yapmak zorunda olduğum için buradayım. Kendimi kötü hissediyorum. Taraftarımız böyle bir sonucu hak etmemişti. Onlar için üzgünüz. İşimizi bugün iyi bir şekilde yapamadık. Daha fazla ne söyleyebilirim bilmiyorum."