Allan Saint-Maximin'in Meksika macerası kısa sürdü

- Allan Saint-Maximin, 5 ay önce 10.3 milyon euroya transfer olduğu Meksika Kulübü Club America'dan ayrıldı.
- Club America, Saint-Maximin ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.
- Fransız oyuncu, sosyal medya paylaşımında çocuklarına zarar vermeye çalışanlara karşı uyarıda bulundu.
2024-25 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin, yaklaşık 5 ay önce 10.3 milyon euroya transfer olduğu Club America'dan beklenmedik şekilde ayrıldı.
Meksika ekibi, Saint-Maximin ile vedalaşıldığını resmen açıklarken, Fransız kanat oyuncusunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
"Çocuklarıma bulaşmaya cesaret edenlere söylüyorum: bir hata yaptınız" diyen Allan Saint-Maximin'in açıklaması şöyle:
"TOLERE EDEMEYECEĞİM TEK ŞEY ÇOCUKLARIMIN SALDIRIYA UĞRAMASI"
Sorun teninizin rengi değil, düşüncelerinizin rengidir. Saldırıya uğruyorum, sorun değil, büyüdüm, saldırılara karşı savaşmayı öğrendim ama asla tolere edemeyeceğim tek bir şey var; o da çocuklarımın saldırıya uğraması!
Çocuklarımı korumak benim önceliğimdir ve onların geçmişleri veya tenlerinin rengi ne olursa olsun saygı ve sevgi görmeleri için mücadele edeceğim. Nefret ve ayrımcılığın toplumda yeri yoktur!
"BİR HATA YAPTINIZ"
İnsanların, her insanın benzersiz ve değerli olduğunu, birbirimize saygı ve haysiyetle davranmamız gerektiğini anlamalarını istiyorum.
Çocuklarımın kendileri olabilecekleri, sadece yok etmek ve bölmek için yapılan saçma, anlamsız davranışlarla uğraşmak zorunda kalmayacakları bir dünyada büyümelerini istiyorum.
Bu yüzden çocuklarımla uğraşmaya cesaret edenlere şunu söylüyorum: Bir hata yaptınız! Ben her zaman çocuklarımı korumak için mücadele edeceğim ve beni korkutacak hiçbir kişi veya tehdit yok. Bu dünyada beni korkutan tek kişi Tanrı'dır.