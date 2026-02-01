Allan Saint-Maximin'in Meksika macerası kısa sürdü

2024-25 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin, yaklaşık 5 ay önce 10.3 milyon euroya transfer olduğu Club America'dan beklenmedik şekilde ayrıldı.

Meksika ekibi, Saint-Maximin ile vedalaşıldığını resmen açıklarken, Fransız kanat oyuncusunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"Çocuklarıma bulaşmaya cesaret edenlere söylüyorum: bir hata yaptınız" diyen Allan Saint-Maximin'in açıklaması şöyle:

"TOLERE EDEMEYECEĞİM TEK ŞEY ÇOCUKLARIMIN SALDIRIYA UĞRAMASI"

Sorun teninizin rengi değil, düşüncelerinizin rengidir. Saldırıya uğruyorum, sorun değil, büyüdüm, saldırılara karşı savaşmayı öğrendim ama asla tolere edemeyeceğim tek bir şey var; o da çocuklarımın saldırıya uğraması!



Çocuklarımı korumak benim önceliğimdir ve onların geçmişleri veya tenlerinin rengi ne olursa olsun saygı ve sevgi görmeleri için mücadele edeceğim. Nefret ve ayrımcılığın toplumda yeri yoktur!

"BİR HATA YAPTINIZ"