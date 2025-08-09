Allan Saint-Maximin'in yeni durağı belli oldu

Fenerbahçe'nin geçen sezon Suudi Arabistan takımı Al Ahli'den kiraladığı Allan Saint Maximin'in yeni takımı netleşti.

Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra yaptığı doping açıklamasıyla gündeme gelen Fransız futbolcu, kariyerini Meksika'da sürdürecek.

MEKSİKA'YA TRANSFER OLDU

Meksika ekiplerinden Club America, tecrübeli kanat ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Meksika'ya giden Allan Saint-Maximin'i havalimanında yüzlerce taraftar karşıladı.

Allan Saint-Maximin, havalimanında yaptığı açıklamada, "Meksika'da olmaktan mutluyum, taraftarlara bu sıcak karşılama için teşekkür ederim" dedi.

GEÇEN SEZON 31 MAÇTA SÜRE BULDU

Maximin, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymişti.

Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta süre bulan 28 yaşındaki Maximin, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.