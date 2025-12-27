Altay, 18 puan silme ve küme düşme cezasıyla karşı karşıya

- Altay, eski 4 yabancı futbolcusuna olan borçlarını ödeyemezse FIFA'dan toplam 18 puan silme ve küme düşme cezası alacak.
- Kappel, Aka, Stachowiak ve De Amorim'e ödemeler 8 Ocak 2026'ya kadar yapılmazsa İzmir ekibi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
- Anlaşma sağlanamazsa, Kappel ve Aka için toplam 12, Stachowiak için 6 puan silinecek, Amorim olursa küme düşürecek.
TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor.
İzmir ekibi, borçları nedeniyle ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
Eski futbolcuları Leandro Kappel, Serge Aka, Adam Stachowiak ve William De Amorim, kulüpten alacakları için daha önce FIFA'ya şikayette bulunmuştu.
SON TARİH 8 OCAK
Alacakları ödenmeyen bu 4 futbolcu nedeniyle FIFA sürece müdahale etti ve son tarihi 8 Ocak 2026 olarak belirledi.
18 PUAN SİLİNEBİLİR
Altay, 1 Ocak'a kadar Kappel ve Serge Aka ile anlaşma sağlayamazsa, her iki oyuncu için 6'şar puan olmak üzere toplam 12 puanı silinecek.
Siyah-beyazlılar, 8 Ocak'a kadar Adam Stachowiak ile uzlaşamazsa 6 puan daha kaybedecek.
William De Amorim ile anlaşma sağlanamazsa da kulüp küme düşürülme cezasıyla karşı karşıya kalacak.
ALACAKLARI ÜCRETLER
Bu oyuncuların alacakları; Kappel 238 bin euro, Aka 920 bin euro, Stachowiak 496 bin euro ve Amorim 466 bin euro.
Öte yandan bunlara faiz borçları da ekleneceği ifade edildi.