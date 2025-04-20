Altay, 3. Lig'e düştü

Haber Merkezi
2. Lig Beyaz Grup 32. hafta mücadelesinde Altay ile Kepezspor karşı karşıya geldi.
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
KAZANAN ÇIKMADI
Kritik müsabakada konuk ekip 45’inci dakikada Cerem’in golüyle öne geçti. Altay bu gole 45+3’üncü dakikada Özgür’le yanıt verdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İzmir temsilcisi 25, Antalya ekibi 32 puana ulaştı.
ALTAY, KÜME DÜŞTÜ
Üst üste ikinci kez küme düşen İzmir’in 111 yıllık kulübü Altay, 8 yıl aradan sonra 3’üncü Lig’e döndü.
Kepez ekibi ise son 2 haftaya kümede kalma yolunda 6 puanlık avantajla girdi.
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