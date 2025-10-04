Altay Bayındır: Buraya kolay gelmedim

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, önemli açıklamalarda bulundu.

Kulübün resmi maç dergisi United Review'a konuşan Bayındır, hem bireysel hedeflerinden hem de kaleci grubundaki rekabetten bahsetti.

Andre Onana'nın Trabzonspor'a kiralanmasının ardından Senne Lammens'in Royal Antwerp'ten transfer edilmesiyle birlikte Tom Heaton ve Dermot Mee ile kaleci rotasyonunu oluşturan Altay, takımdaki herkesin birbirini en iyiye zorladığını vurguladı.

"İNANDIĞIM YOLDA DEVAM EDECEĞİM"

"Yıllarca bu işi yaptım" diyen Altay, şu ifadeleri kullandı:

Ne yapmam gerektiğini biliyorum ve inandığım yolda devam edeceğim. Buraya kolay gelmedim. Birçok şey yaptım, birçok maç oynadım, birçok iyi performans sergiledim. Kim olduğumu, neler yapabileceğimi biliyorum ve daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyorum.

"KENDİMİZİ ZORLAMALIYIZ"

Takım içindeki uyuma da dikkat çeken 27 yaşındaki kaleci, geçen sezon Onana'nın da içinde olduğu kaleci grubundaki güçlü bağın devam ettiğini söyledi: