Altay, Efe Sarıkaya'nın bonusundan yararlanamayacak

3'üncü Lig'e düşen İzmir'in köklü temsilcisi Altay, altyapısından yetişip 2024 yılının ocak ayında Fransa 2'nci Ligi ekiplerinden FC Grenoble'a transfer olan Efe Sarıkaya'dan bonus elde edemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüp, Efe'nin transferinden alınması beklenen 25 bin euro bonusun sözleşme maddesindeki hatalı ifade nedeniyle tahsil edilemeyeceğini açıkladı.

"KULÜBÜMÜZ TARAFINDAN TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ TARAFIMIZA BİLDİRİLMİŞTİR"

Altay yönetimi, şunları dedi:

"TARAFTARLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNULMASINI ÖNEMLE ARZ EDERİZ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Yapılan incelemelerde, söz konusu sözleşmede yer alması gereken 'U21' ifadesinin eksik olduğu, bunun yerine yalnızca 'U23' ifadesinin yazıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, oyuncumuzun transferiyle kulübümüze doğması gereken bonus hakkı geçerlilik kazanamamıştır. Kulübümüzün bu haktan mahrum kalmasına neden olan bu hatanın camiamızın ve taraftarlarımızın bilgisine sunulmasını önemle arz ederiz.