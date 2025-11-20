Altay: Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, tarihinin en karanlık dönemlerinden geçiyor. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana düşüşünü durduramayarak TFF 3. Lig'e kadar geriledi.

Dört yıldır süren transfer yasağı ve geçmiş dönem oyuncu borçları nedeniyle açılan FIFA dosyaları da kulübün yakasını bırakmıyor.

Kulübün toplam borcunun 1 milyar TL'ye dayandığı ifade ediliyor.

Bu tablo karşısında Altay Başkanı Sinan Kanlı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir yardım çağrısı yaparak camiaya ve tüm Türkiye'ye seslendi.

"BÜYÜK ALTAY NE YAZIK Kİ ZOR DURUMDA"

Son dönemlerde artan FIFA dosyalarına yönelik açıklamalarda bulunan Kanlı, "Sizlere sürekli iyi haberler vermeye çalışıyoruz. Ancak ne yazık ki bugün öyle bir gün değil. FIFA dosyaları kulübümüzün etrafını sarmaya şiddetle devam ediyor. Yıllardır var olan dosyalar her sezon ortalama iki başvuruyla kapanırken bizim yönetime gelişimizin üzerinden sadece 3 ay geçmiş olmasına rağmen bu sezon başvuru sayısı bir anda 7'ye yükselmiştir. Bizler Büyük Altay'ı ayağa kaldırmaya çalışırken bu ağır yaptırımlar, talep eden dosyalar hareket kabiliyetimizi ortadan kaldırıyor. Büyük Altay'ı tekrar ayağa kaldırma çabamızı ise maalesef sonuçsuz bırakıyor. O yüzden sizlere bu çağrıyı yapmak zorunda olduğum gerçeği ile karşı karşıyayım. Cumhuriyet öncesi dönemin mirası ve Cumhuriyetin temel taşı A Milli Takım başta olmak üzere tüm milli takımlarımıza sporcu ve teknik adam yetiştirerek hizmet eden ülkemizin milli gururu Altay tankını adını Fahrettin Altay Paşa'ya soyadını veren. Ülkemizin önemli değeri Büyük Altay ne yazık ki zor durumda." diye konuştu.

"UNUTMAYIN BAŞKA ALTAY YOK"

Altay'ın nasıl bu hallere geldiğini de anlatan Kanlı, "Bazı hatalı yönetimler, ekonomik krizler, deprem felaketleri ve Covid salgını gibi olumsuzluklar sonrası 112 yıllık koca çınar yorgun düştü ve ayakta kalma savaşı veriyor. Türkiye'nin köklü kulübü ve önemli devri olan Büyük Altay'a bu zorlu mücadelesinde sen de destek ol. Kurulduğu günden günümüze kadar adeta görünmez bir kahraman gibi Türkiye'ye hizmet eden ülkemizin her karış toprağında emeği olan koca çınar Altay'ın bu kez Türkiye'nin yardımına ihtiyacı var. Türkiye Cumhuriyeti İzmir Valiliği'nin özel izni ve denetiminde açılan yardım hesabına miktar gözetmeksizin yardım yaparak Büyük Altay'a can suyu verebilir, milli değerlerimize sahip çıkabilirsiniz. Unutmayın başka Altay yok." diyerek sözlerini noktaladı.