Altay’da Yusuf Şimşek dönemi başladı

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup ekiplerinden Altay’da teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi.

Kulüp tesislerinde yönetimin başında yer alan Sinan Kanlı ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam siyah-beyazlılarla el sıkıştı.

Ligde 3 maçta 1 puan toplayan İzmir temsilcisinde Ramazan Kurşunlu’nun yerine göreve gelen Şimşek, kulüpte ikinci kez teknik adam olarak çalışacak.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Sinan Kanlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: