DHA

2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşmesi önceki hafta kesinleşen Altay'ın 6 puanı silindi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Altay Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.

CEZA ALMA NEDENİ

Siyah-beyazlı kulüp, eski Brezilyalı oyuncusu William De Amorim'e olan 466 bin euro borcu nedeniyle bu cezayı aldı.

17'NCİ SIRADALAR

İzmir temsilcisi 2024 ekim ayında da TFF Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puan silme cezası almıştı.

Toplam 9 puanı silinen Altay, bitime 1 hafta kala 22 puanla 17'nci sırada yer alıyor.