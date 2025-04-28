DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşmesi önceki hafta kesinleşen Altay'ın 6 puanı silindi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Altay Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.
CEZA ALMA NEDENİ
Siyah-beyazlı kulüp, eski Brezilyalı oyuncusu William De Amorim'e olan 466 bin euro borcu nedeniyle bu cezayı aldı.
17'NCİ SIRADALAR
İzmir temsilcisi 2024 ekim ayında da TFF Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puan silme cezası almıştı.
Toplam 9 puanı silinen Altay, bitime 1 hafta kala 22 puanla 17'nci sırada yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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