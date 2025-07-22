Altınordu’dan Serhat Öztaşdelen açıklaması

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken 2004 doğumlu kaleci Serhat Öztaşdelen, yaz dönemiyle birlikte en gözde oyunculardan birisi oldu.

Genç file bekçisiyle ilk olarak Süper Lig takımları temasa geçerken, son olarak da en ciddi girişimi TFF 2. Lig ekiplerinden Batman Petrolspor gerçekleştirdi.

İzmir ekibi ise resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla bu transferin iptal olduğunu duyurdu.

"TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİR"

Konuyla ilgili Altınordu’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: