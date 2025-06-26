Alvaro Morata, Como'yu kabul etti

Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, kariyerini İtalya'dan Como'da sürdürmeye hazırlanıyor.
Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı İspanyol yıldız, Como ile yaptığı görüşmelerde kişisel şartlarda anlaşma sağladı.
MORATA COMO'YA 'EVET' DEDİ
Como, Morata için sözleşmeyi hazırladı.
Como, Morata'yı kadrosuna katmak için Galatasaray ve Milan'dan haber bekliyor.
GALATASARAY'LA SÖZLEŞMENİN FESHİ İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR
Galatasaray ve Milan arasında 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshi için görüşmeler devam ediyor.
Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.