Alvaro Morata'dan Galatasaray'a Como resti

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Alvaro Morata ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

İspanyol yıldız, bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; İspanyol yıldız, Como'ya transfer olmak için bugün takımla antrenmana çıkmadı.

KALMAK İSTEMEDİĞİNİ BİLDİRDİ: ANTRENMANA ÇIKMADI

Haberde, Morata'nın Galatasaray'da kalmak gibi bir niyetinin olmadığı belirtilirken, oyuncunun sadece Como'ya transfer olmak istediği aktarıldı.

Morata'nın bu tavrı, transfer sürecinde rest olarak yorumlandı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Como, Milan ile anlaşarak Morata transferinde önemli bir aşama kaydetmişti.

COMO'YA GİTMEK İSTİYOR

Oyuncu ile de anlaşma sağlanmasına rağmen Galatasaray, yapılan teklifi kabul etmemişti.

Como Başkanı Mirwan Suwarso, Morata hakkında vermiş olduğu demeçte, "Alvaro Morata için Milan ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam. Milan'ın Galatasaray ile görüşmesi gerekiyor. Biz üzerimize düşeni yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Morata'nın takımdan ayrılmasına onay vermek için 6 milyon euro bonservis talep ediyor.

MORATA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Morata ise teklifin kabul edilmesini ve kariyerine Como'da devam etmeyi istiyor.

Sarı-kırmızılı formayla toplam 16 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Alvaro Morata, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.