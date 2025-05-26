Alvaro Morata'nın kutlamalara katılmama nedeni belli oldu
Haber Merkezi

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazandı.

Sarı-kırmızılılar kutlamalarda Yenikapı'yı tercih etti.

Yoğun katılımın olduğu kutlamalarda taraftarlar, futbolcularla birlikte coşkuyu yaşadı.

MORATA YER ALMADI

Öte yandan devre arasında Milan'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan yıldız isim Alvaro Morata'nın kutlamalarda yer almaması dikkat çekti.

KUTLAMAYA KATILMAMA NEDENİ

BeIN Sports'un aktardığına göre; Alvaro Morata, çocuğu rahatsızlandığı için kutlamalarda yer almadı.

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Emre Çalışkan
Editor