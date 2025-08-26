Abone ol: Google News

Amatör kümede oynayacak: Mevlüt Erdinç 3 yıl aradan sonra futbola geri döndü

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski milli oyuncu Mevlüt Erdinç, kariyerini Fransa Amatör Ligi’nde sürdürecek. 38 yaşındaki golcü oyuncu, Departemental 3’te mücadele eden Club Sportif Anatolia ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.08.2025 08:53
Amatör kümede oynayacak: Mevlüt Erdinç 3 yıl aradan sonra futbola geri döndü

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski milli oyuncu Mevlüt Erdinç, kariyerini Fransa Amatör Ligi'nde sürdürecek.

38 yaşındaki golcü oyuncu, Departemental 3'te mücadele eden Club Sportif Anatolia ile anlaşma sağladı.

2022 yazında Fransa National 3 ekibi (Ulusal Amatör Lig) Racing Besançon'a transferi duyurulan Erdinç, kulübün uluslararası transfer sertifikası sorunu nedeniyle forma giyememişti.

3 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ 

Üç yıldır sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu, Fransa Departemental 3'te (Bölgesel Amatör Lig) mücadele eden ve Türkleri temsil eden Lyon kenti takımı Club Sportif Anatolia ile anlaşma sağladı.

"Burada olmaktan gururluyum çünkü birçok topluluğu bir araya getiriyor" sözleriyle duygularını paylaşan Erdinç, 7 Eylül Pazar günü USF Tarare karşısında oynanacak ilk hafta maçında sahada olması bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM'DA DA OYNADI 

Kariyerinde Paris Saint-Germain, Rennes, Saint-Etienne, Sochaux ve Fenerbahçe gibi kulüplerin yanı sıra A Milli Futbol Takım'da da iz bırakan Erdinç, bu sezon Club Sportif Anatolia için ter dökecek.

Eski milli futbolcu, böylelikle profesyonel ruhla amatör gençlere ve amatör bir kulübe yardım ederek büyük bir sosyal sorumluluk örneği verecek.

Eshspor Haberleri