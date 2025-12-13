Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor'u iki golle geçti

- Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükseldi.
- Golleri Dia Saba ve Daniel Moreno attı.
- Amed Sportif 35 puanla lider olurken, Bandırmaspor 26 puanda kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1. Lig 17. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor'u konuk etti.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Amed Sportif Faaliyetlere'e galibiyeti getiren golleri Dia Saba ve Daniel Moreno kaydetti. Bandırmaspor'un tek golünü Rahmetullah Berişbek attı.
AMED SPORTİF FAALİYETLER, LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Bu sonuçla birlikte Amed Sportif Faaliyetler 35 puana yükselirken maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Bandırmaspor 26 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Amed Sportif Faaliyetler, Bodrum FK'ya konuk olacak. Bandırmaspor ise Erzurumspor FK'yı konuk edecek.