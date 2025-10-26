Abone ol: Google News

Amed Sportif Faaliyetler ile İstanbulspor berabere kaldı

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'in 11. haftasında evinde İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 18:12
1. Lig 11. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında İstanbulspor'u ağırladı.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor 13 puan olurken Amed Sportif Faaliyetler 20 puan oldu.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin sonraki haftasında İstanbulspor sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Amedspor ise Manisa FK'ye konuk olacak.

