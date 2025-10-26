Amed Sportif Faaliyetler ile İstanbulspor berabere kaldı

- Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig 11. hafta maçında İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.
1. Lig 11. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler sahasında İstanbulspor'u ağırladı.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor 13 puan olurken Amed Sportif Faaliyetler 20 puan oldu.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligin sonraki haftasında İstanbulspor sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Amedspor ise Manisa FK'ye konuk olacak.