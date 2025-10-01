Abone ol: Google News

Amed Sportif Faaliyetler, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de Mehmet Altıparmak dönemi resmen sona erdi.

Yayınlama Tarihi: 01.10.2025 17:13
1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

