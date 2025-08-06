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Amed Sportif Faaliyetler, Nicolas N'Koulou ile yolları ayırdı

1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 35 yaşındaki oyuncusu Nicolas N'Koulou ile vedalaştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.08.2025 18:11
Amed Sportif Faaliyetler, Nicolas N'Koulou ile yolları ayırdı

1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, savunma oyuncusu Nicolas N'Koulou ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz sezon formamızı terleten Nicolas N'Koulou ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Amedspor'a verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

Eshspor Haberleri