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Amed Sportif Faaliyetler, Oktay Aydin ile sözleşme uzattı

1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay Aydin ile yeniden anlaştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Amed Sportif Faaliyetler, Oktay Aydin ile sözleşme uzattı

1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır temsilcisi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay Aydin'in sözleşmesini uzattı.

"ANLAŞMANIN CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, Oktay Aydin ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, son iki sezondur Amedspor formamızı başarıyla terleten ve sahadaki mücadeleci duruşuyla her zaman örnek olan Oktay Aydin ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Oktay Aydin'e yeni sezonda başarılar diliyor, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Eshspor Haberleri