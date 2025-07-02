Amed Sportif Faaliyetler, Oktay Aydin ile sözleşme uzattı

1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır temsilcisi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay Aydin'in sözleşmesini uzattı.

"ANLAŞMANIN CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, Oktay Aydin ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: