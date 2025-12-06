Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'u son dakika golüyle yendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'in 16. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor'a konuk oldu.

Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amed Sportif Faaliyetler, 4-3 kazandı.

GALİBİYET GOLÜ SON DAKİKADA GELDİ

Karşılaşmada Amed'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Andre Poko, 41. dakikad Burak Öksüz kendi kalesine, 73. dakikada Felix Afena-Gyan ve son olarak 90+3. dakikada Mbaye Diagne attı.

Karşılaşmada Ümraniyespor'un gollerini ise 45 ile 53. dakikalarda Batuhan Çelik ve 79. dakikada Bernardo Sousa kaydetti.

MAÇ FAZLASIYLA 2. SIRADALAR

Bu sonuçla birlikte Amed Sportif Faaliyetler, puanını 32'ye çıkartarak maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Ümraniyespor ise 15 puanla 16. sırada kaldı.

Ligde gelecek hafta Amed, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Vanspor'a konuk olacak.

1. LİG'İN KRALI DIAGNE

Sezon başında Suudi Arabistan takımı NEOM'dan ayrılan ve bedelsiz bir şekilde Amed Sportif Faaliyetler'e transfer olan Diagne, gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

2018-2019 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşayan 33 yaşındaki forvet, formunu sürdürüyor.

1 milyon euro piyasa değeri bulunan Senegalli oyuncu, bu sezon forma giydiği 15 maçta 15 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Diagne, böylelikle 1. Lig'de en yakın rakibinin 5 gol önünde krallık yarışında zirvede yer aldı.