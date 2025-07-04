Amed Sportif Faaliyetler, Veysel Sapan ile yeniden anlaştı

1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır temsilcisi, tecrübeli kalecisi Veysel Sapan ile yeniden anlaşıldığını duyurdu.

"CAMİAMIZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kaleciyle yeniden anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

Kulübümüz, son iki sezondur Amedspor formamızı başarıyla terleten ve sahadaki mücadeleci duruşuyla her zaman örnek olan Veysel Sapan ile 2025-2026, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Veysel Sapan'a yeni sezonda başarılar diliyor, yapılan anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.