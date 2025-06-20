Amed Sportif Faaliyetler'de Batuhan Tur ile yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, deneyimli oyuncu Batuhan Tur ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son iki sezondur Amed Sportif Faaliyetler formasıyla sahada azmi ve mücadelesiyle yer alan, 2. Lig'deki şampiyonlukta önemli katkılar sağlayan 33 yaşındaki Batuhan Tur ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: