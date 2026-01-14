Eyüpspor'da Samu Saiz ile yollar ayrıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, İspanyol futbolcu Samu Saiz ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Formamızı giydiği süre boyunca kulübümüz için özveriyle mücadele eden, 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonluk ve Süper Lig yolculuğumuzun bir parçası olan Samu Saiz'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

28 MAÇA ÇIKTI

34 yaşındaki hücum oyuncusu Saiz, Eyüpspor formasıyla çıktığı 28 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı.