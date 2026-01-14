Sami Uğurlu: En iyi Antalyaspor'u ortaya çıkaracağız

Antalyaspor, Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Sami Uğurlu değerlendirmelerde bulundu.

"BAZI OYUNCULARI DİNLENDİRMEK ZORUNDA KALIYORSUNUZ"

Her maça kazanmak için çıktıklarını söyleyen Uğurlu, kadroda yapılan değişikliklerin lig programına bağlı olduğunu dile getirerek, "Kadro derinliği açısından baktığınız zaman bazı oyuncuları dinlendirmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü 4 gün sonra oynayacağımız çok önemli bir Kasımpaşa maçı var. Kazanmayı çok istiyoruz. Bu maçı da aynı şekilde kazanmak istiyorduk. Ama bunu en çok istememizin sebebi alacağımız puanlar değil, o kazanma alışkanlığının kazanılması. Oradaki özgüveni yukarıya taşıyabilmek için böyle maçları da kazanmak gerekiyor" diye konuştu.

"ÇOK DAHA ÜZERİNE KOYMAMIZ GEREKİYOR"

Takımın son dönemde yükselen oyun temposuna değinen Uğurlu, fizik kalite ve oyun disiplininin geliştiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

Bugün oyunun daha çok hakimi olan, daha fazla pozisyon bulan, ikinci ve üçüncü bölgede daha çok kalan bir Antalyaspor vardı. Bizim önümüzde çok ciddi lig maçlarımız var. Özellikle sonuçlandırmada geliştirmemiz gereken yönlerimiz mevcut. Takımın mücadele gücü, istek ve arzusu artıyor, soyunma odasında da bunun altını çizdim. Çok daha üzerine koymamız gerekiyor tabii ki.

"GALİBİYET İÇİN GİDECEĞİZ"

Yoğun antrenman yaptıklarını ve bu temponun takıma yük bindirdiğini ancak bunun gerekli olduğunu belirten Uğurlu, "Bizim istediğimiz oyunu oynayabilmek için antrenmanların da yüksek şiddette olması gerekiyor. İlk günlerde oyuncular zorlandı ama her geçen gün daha iyi gidiyorlar. Umarım Kasımpaşa maçından itibaren hem istediğimiz oyunu ortaya koyup hem de puanlar almaya başlayacağız. Oraya da galibiyet için gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"EN İYİ ANTALYASPOR'U ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Gençlerbirliği karşılaşmasını "kazanma alışkanlığı açısından önemli" bir fırsat olarak gördüğünü yineleyen Uğurlu, son dakikada yenilen golün üzücü olduğunu belirterek açıklamalarını şöyle tamamladı: