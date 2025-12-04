Amed Sportif Faaliyetler'de son idmanı özel birey Zınar gerçekleştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'in 16. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, 6 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Bu mücadelenin son taktik antrenmanı ise anlamlı bir şekilde gerçekleşti.

En büyük hayali Amed Sportif Faaliyetler'e teknik direktörlük yapmak olan down sendromlu Zınar Altuntaş, bugün yapılan idmanda takımın başında yer aldı.

İDMANI GERÇEKLEŞTİRDİ

Tesislere davet edilen ve antrenmanı gerçekleştiren Zınar'ın bu anlardaki mutluluğu adeta gözlerinden okundu.