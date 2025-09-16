Amedspor formasında Kürtçe slogan taşıdı

1. Lig'de mücadele eden Amedspor, Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı.

Diyarbakır temsilcisi, geçtiğimiz günlerde kentte faaliyet gösteren bir yerel firma ile göğüs sponsorluğu anlaşması yaptı.

Bu anlaşmanın ardından Amedspor, Pendikspor karşılaşmasına formasında yeni sponsorun logosu ve sloganıyla çıktı.

FORMADA KÜRTÇE SLOGAN

Formada sponsorun kullandığı Kürtçe ifade, "Koma me bona we" (Grubumuz sizin için) dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylanan bu kullanım, profesyonel liglerde bir forma üzerinde Kürtçe slogana ilk kez yer verilmesi olarak kayıtlara geçti.

TFF ONAYLADI

Öte yandan Amedspor yönetimi, sponsorluk anlaşmasının sadece ticari bir iş birliği olmadığını vurguladı.

Yönetim, bu adımı bölgenin kültürel değerlerini tanıtma ve spor aracılığıyla kimlik bilincini güçlendirme amacıyla değerlendirdiklerini açıkladı.